شكرا لقرائتكم خبر عن قبل «فايلر».. ماذا قدم أجانب الألفية الجديدة مع الأهلي في أول اختبار أفريقي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية، أمام نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، على ملعب الأخير.

ويعتبر اللقاء بمثابة اختبار أول لرينيه فايلر، المدير الفني السويسري الجديد للأهلي، والذي تولى المهمة في نهاية أغسطس الماضي.

نستعرض من خلال السطور التالية ما قدمه مدربو الأهلي الأجانب في الألفية الجارية، خلال أول اختبار أفريقي لهم مع الفريق الأحمر.

البرتغالي مانويل جوزيه

بداية أكثر من رائعة للبرتغالي مانويل جوزيه في الاختبار القاري الأول، حيث قاد الأهلي للابداع في أدغال القارة السمراء وإلحاق هزيمة ثقيلة ببتروأتلتيكو الأنجولي بعقر داره بثلاثية حملت توقيع كل من علاء إبراهيم والنيجيري صنداي وأحمد أبومسلم، وذلك بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2001.

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الإسباني خوان كارلوس جاريدو

انتصار وحصد 3 نقاط كان حال الإسباني خوان كارلوس جاريدو في اختباره الأفريقي الأول بقيادة الأهلي للفوز على سيوي سبورت الايفواري بالقاهرة بهدف دون رد بمرحلة المجموعات للكونفدرالية 2014، وجاء الهدف من ركلة جزاء أودعها وليد سليمان شباك الضيوف.

الهولندي مارتن يول

استهل رحلته الأفريقية مع الأهلي بالتعادل السلبي بالأراضي الأنجولية أمام فريق ريكرياتيفو في ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري الأبطال 2016، وهي النسخة التي شهدت واحدة من أسوء نتائج الفريق الأحمر على مدار تاريخ مشاركاته القارية.

الفرنسي باتريس كارتيرون

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون مهمته الأفريقية مع الأهلي بفوز عريض على حساب تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا بالقاهرة بثلاثية نظيفة سجلها كل من وليد أزارو وإسلام محارب وعلي معلول، وذلك بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2018.

الأورجوياني مارتن لاسارتي

بداية جيدة للأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للاهلي، خلال أول اختبار أفريقي له مع الفريق، حيث قاد الفريق للانتصار على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين نظيفين ببرج العرب بالإسكندرية في دور المجموعات لرابطة دوري الأبطال 2018-2019.