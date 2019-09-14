شكرا لقرائتكم "الوضع لا يحتمل" .. ماذا قال اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام نسائى لمباراة السوبر؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
نفى مصدر باتحاد الكرة الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن إمكانية إسناد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك إلى طاقم حكام نسائى، أسوة بمباراة السوبر الأوربى الأخيرة التى جمعت بين ليفربول وتشيلسى الإنجليزيين.
وأضاف المصدر أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام يتواصل حاليا تليفونيا ببعض الإتحادات الأوربية لإستقدام طاقم أجنبى مميز، مستبعدا فكرة الاستعانة بطاقم حكام نسائى لهذه المباراة المرتقبة، معلقا:" الوضع لا يحتمل تجربة الطاقم النسائى".
السوبر المصرى فى برج العرب
كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن تعيين الفرنسية ستيفاني لإدارة مباراة السوبر الأوربى، كونها المحكمة التي أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019 والعديد من مباريات الدوري الفرنسي للرجال.
وتعاون ستيفاني كل من مانويلا نيكولوسي الإيطالية، وميشيل أونيل الأيرلندية، والتركي المعروف سينوت شاكر حكما رابعا.
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