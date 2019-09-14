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شكرا لقرائتكم ماتش الاهلي .. 4 معلومات عن مواجهات الأحمر مع أندية غينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يلتقى الاهلي المصري نظيره كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية اليوم السبت فى منافسات دوري أبطال أفريقيا .
يواجه الأهلي فريق كانو سبورت في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة فى ملعب الأخير فى غينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتعتبر مواجهة اليوم هي الأولى للأهلي أمام فريق كانو سبورت في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولات الإفريقية، إلا أن زيارة الأهلي إلى عاصمة غينيا الإستوائية مالابو ليست الأولى بعدما سبق لنادي القرن في إفريقيا أن توجه إلى غينيا الاستوائية قبل13عاما وتحديدا في نسخة 2006 من دوري أبطال إفريقيا.
سبق لفريق الأهلي أن واجه فريق رينيسيمينتو بطل غينيا الاستوائية بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2006 وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في غينيا الاستوائية.
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