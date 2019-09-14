ماذا قال وجيه عبد الحكيم عن أول انتصار مع الاسماعيلي ؟...

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جدة - عمرو شويل أعرب وجيه عبد الحكيم لاعب النادى الإسماعيلي عن سعادته بتسجيله هدفين والمساهمة فى قيادة فريقه الدروايش لانتصار كبير على أهلى بنى غازى الليبى فى افتتاح مشواره بالبطولة العربية. وأحرز وجيه عبد الحكيم هدفين من الأربعة التى تم تسجيلهما فى شباك الفريق الليبى ،خلال المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الــ32 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال. Advertisements وأضاف وجيه عبد الحكيم فى تصريحاته :”انتصار مهم في بداية الموسم ،سيعطي لنا دفعة في البطولة العربية والموسم الجديد، مضيفا : “الإسماعيلي لديه لاعبين كبار في الفريق ، قادرون على التعويض الفترة المقبلة”. وعن مركزه المفضل قال حكيم :”مستعد للعب فى أى مركز ،وأتطلع دائما لمساندة زملائى بالفريق من أجل تحقيق الانتصارات”.

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