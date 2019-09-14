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شكرا لقرائتكم ماذا قال وجيه عبد الحكيم عن أول انتصار مع الاسماعيلي ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن مركزه المفضل قال حكيم :”مستعد للعب فى أى مركز ،وأتطلع دائما لمساندة زملائى بالفريق من أجل تحقيق الانتصارات”.
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