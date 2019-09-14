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15 ألف جنيه مكافأة لتحفيز لاعبات المنتخب الوطنى للكرة الطائرة بمشوار تحديد المراكز...

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم  القائم بأعمال رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم  تحت 18 سنة صرف مكافأة قدرها 15 ألف جنيه لكل لاعبة بالمنتخب الوطنى خلال مشوار تحديد المراكز .

 

فيما تم صرف مبلغ  بقيمة 10 آلاف جنيه بعد الفوز على بلغاريا فى ثانى لقاءات تحديد المركز بعدما قرر صرف مبلغ 5000 آلاف جنيه عقب الفوز على تايلاند فى أول لقاءات تحديد المراكز .

 

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ويعتبر هذا ضمن  تحفيز اللاعبات من أجل تحقيق المركز التاسع فى البطولة ، حيث سيلتقين فى الرابعة عصرا مع تركيا لتحديد المركزين التاسع و العاشر .

 

وكان منتخب مصر  قد خاض أولى لقاءات تحديد المراكز على صالة إستاد القاهرة أول أمس وحقق الفوز على تايلاند بنتيجة 3/ 2 بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية قبل أن يهزم بلغاريا أمس 3/1 فى تحديد المراكز من التاسع إلى ال 12.

 

وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 الثلاثاء، بعدما نجح فى الفوز على منتخبا بورتريكو و الكاميرون 3 /1، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل فى دور المجموعات.
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