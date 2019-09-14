الأهلى بالزى التقليدى أمام كانو سبورت بأبطال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يرتدى فريق الأهلى الزى التقليدى الخاص به خلال مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السادسة مساء اليوم، حيث يرتدى "القميص الأحمر والشورت الأبيض"، بناءً على ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات فى استاد مالابو الذى تقام عليه المباراة .

ماتش الاهلي حضر الاجتماع ممثلا للنادى الأهلى كل من سمير عدلى مدير العلاقات الخارجية وماهر عبد العزيز المدير الإدارى للفريق والكاميرونى اليم كوناتى أبو بكر مراقب المباراة ومندوب نادى كانو سبورت، بالإضافة للحكم الرابع ممثلا لطاقم التحكيم الذى وصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ولم يستطع المشاركة فى الاجتماع الفنى.

ماتش الاهلي .. موعد مباراة الاهلي وكانو سبورت Advertisements ويلتقى الأهلى وكانو سبورت فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا. وخلال الاجتماع اتفق مسئولو الفريقين على ارتداء الأهلى زيه المعتاد وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدى كانو سبورت القميص الأسود والشورت الأسود، بالإضافة إلى تحديد موعد وصول الفريقين إلى الملعب قبل المباراة بـ90 دقيقة، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكام .

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