شكرا لقرائتكم غدا.. المؤتمر الصحفى لبطولة العالم للإسكواش للسيدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتضم البطولتان أفضل لاعبي الإسكواش العالميين من السيدات والرجال مثل علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادي دجلة، بالإضافة إلى نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجي المصنف الثاني لرجال الاسكواش. ويبلغ إجمالي مجموع جوائز "CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة " CIB مصر الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش 2019 " البلاتينية، 185 ألف دولار. ويقام المؤتمر بحضور كل من: علي فرج المصنف الأول ورنيم الوليلي المصنفة الأولى بالإضافة إلى: ليي بيتشيل رئيس الاتحاد الدولي لمحترفين الاسكواش Advertisements أحمد يوسف, رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -البنك التجاري الدولي CIB حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB عمرو منسي، مدير البطولة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS

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