ماتش الاهلي .. برنامج الأحمر من الفندق لملعب المباراة...

جدة - عمرو شويل

تتجه بعثة فريق الأهلي في الرابعة عصر اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة من مقر إقامتها في غينيا الاستوائية إلى ملعب مالابو الذى يحتضن مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا





ماتش الاهلي ..موعد المبارة

وتقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت الغيني في السادسة من مساء اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب مالابو الذي يبعد عن فندق اقامة البعثة حوالي 15 دقيقة، وهي المباراة الأولى للمدرب السويسري مع الاهلي بعد تعيينه مؤخراً مديراً فنياً للفريق.

وسيؤدى لاعبو الأهلي الذين لم تشملهم قائمة المباراة مرانا خاصا في الساعة 12 ظهراً على احد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

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ماتش الاهلي ..الظهور الاول للسويسرى