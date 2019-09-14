شكرا لقرائتكم ماتش الاهلي .. برنامج الأحمر من الفندق لملعب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تتجه بعثة فريق الأهلي في الرابعة عصر اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة من مقر إقامتها في غينيا الاستوائية إلى ملعب مالابو الذى يحتضن مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا
ماتش الاهلي ..موعد المبارة
وسيؤدى لاعبو الأهلي الذين لم تشملهم قائمة المباراة مرانا خاصا في الساعة 12 ظهراً على احد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.
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