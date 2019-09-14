شكرا لقرائتكم الاهلي ضد كانو سبورت .. فايلر يحدد نقاط القوة والضعف لبطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على متابعة ومشاهدة أكثر من مباراة لفريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية اليوم ببطولة أفريقيا من أجل إستكشاف نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني قبل لقاء الفريقين.

وشاهد فايلر لقطات للفريق الغيني وتعرف على أهم لاعبي الفريق وهم بينيامين ندونج صاحب الـ20 عاما والذي سبق له اللعب لنادي ريو آفي البرتغالي وخوسي سيبي لاعب خط الوسط المهاجم والذي سجل الهدف الثاني في مباراة الذهاب أمام ميكيلي الإثيوبي ونجح في إحراز 13 هدفا الموسم الماضي بالدوري.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت الغيني في السادسة من مساء اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقياوهي المباراة الأولى للمدرب السويسري مع الاهلي بعد تعيينه مؤخراً مديراً فنياً للفريق.