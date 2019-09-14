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شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
حراسة المرمى: أحمد الشناوى
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى ورجب بكار
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، إيريك تراورى، إسلام عيسى، عبدالله السعيد ، محمد فتحى.
خط الهجوم: أحمد على
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