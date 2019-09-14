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التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل  

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في تمام الثامنة مساء اليوم مباراة نادى بيراميدز مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية فى استاد الدفاع الجوي.

 

 

ويظهر بيراميدز  فى المشاركة الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري ، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى .

 

وتخطى بيراميدز  دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.

 

ومن المتوقع أن يبدأ ديسابر المدير الفني لبيراميدز، المباراة بالتشكيل التالي:

 

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حراسة المرمى: أحمد الشناوى

 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى ورجب بكار

 

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، إيريك تراورى، إسلام عيسى، عبدالله السعيد ، محمد فتحى.

 

خط الهجوم: أحمد على

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