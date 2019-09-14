إنتر ميلان يكشف عن قميصه الثالث المستوحى من حقبة التسعينات









اسماء السيد - كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني عن قميصه الثالث الذي صممته شركة "نايكي" الأميركية والذي يحاكي حقبة التسعينات.

ويطغى على القميص اللون الاسود ، بينما جاءت شعارات النادي وشركة نايكي وشركة بيريلي باللون الاصفر.

هذا وتقرر أن يخوض الفريق مباريات دوري أبطال أوروبا بهذا القميص المستوحى من تصميم سبق للنادي أن ارتداه في موسم (1997-1998) عندما تألق قارياً واحرز لقب كأس الاتحاد الاوروبي ، واحتفالًا بالشراكة الطويلة مع شركة بيريلي التي ترعى القميص منذ 1995.

يشار الى أن الإنتر يتواجد في مجموعة صعبة وقوية بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا وصفت بمجموعة "الموت" بعدما اوقعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب أندية برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني و سلافيا براغ التشيكي.