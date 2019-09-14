اسماء السيد - أكد المدرب الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني السابق بنادي أرسنال الإنكليزي بأنه حاول التعاقد مع الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني عام 2003 .
وأوضح فينغر في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية قائلاً :" كنا في اتصالات ومناقشات مع ميسي عندما تعاقدنا مع فابريغاس عام 2003 ، لكنه كان يرغب باللعب مع برشلونة"
واضاف :" جاء فابريغاس وبيكيه إلى إنكلترا وبقي ميسي في إسبانيا لان برشلونة تمسك به، وكان لا يمكن المساس به و لم يكن معروضاً للبيع".
يشار الى أن تصريحات ارسين فينغر تأتي بالتزامن مع حديث الصحافة العالمية عن عقد ميسي مع برشلونة، الذي ينقضي في شهر يونيو عام 2021 وتضمن عقده بنداً يسمح له بالرحيل مع نهاية كل موسم رياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فينغر يكشف: حاولنا جلب ميسي مع فابريغاس وبيكيه ولكننا فشلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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