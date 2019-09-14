نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي.. الريدز يواصل الصداره

حالة من الترقب ينتظرها عشاق ومحبوا نادي ليفربول الانجليزي وتتجه أنظاره ظهيرة اليوم نحو شاشات التليفزيون لمتابعة نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى الريدز بقيادة المدير الفني للفريق يورجن كلوب مواصلة الانتصار وتحقيق الفوز الخامس تواليًا، بعد أن حقق ليفربولفوزه في الأربع مباريات الماضية على حساب نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال وبرينلي.

ويأمل محبوا الساحرة المستديرة والريدز في مواصلة التقدم بعد تصدره لجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، ليلحق به مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط، بعد تعثره وتعادله في مباراة من أصل 4 خاضها السيتي في الدوري حتى الآن.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم:

من المقرر أن يلتقي نادي ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز، بقيادة تحكيمية لـ أندريه مارينر، ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول و نيوكاسل على قناة beIN SPORTS HD 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز، بتعليق من المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد اليوم:

من المقرر أن يخوض المدير الفني الألماني يورجن كلوب لفريق ليفربول مباراة اليوم أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز بالتشكيل الآتي

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حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع: فان دايك ـــ جويل ماتيب ـــ روبرتسون ـــ ألكساندر أرنولد خط الوسط: هندرسون ـــ فينالدوم ـــ فابينو خط الهجوم: محمد صلاح ـــ ساديو ماني ـــ روبرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لنيوكاسل أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: كرافث، لاسيليس، شار، دوميت، فيليمز.

خط الوسط: ألميرون، هايدن، شيلفي، أتسو.

خط الهجوم: جويلاينتون.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم:

نتابع معكم متابعينا الكرام نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم، منذ انطلاق صافرة البداية في الواحدة والنصف من الظهيرة وحتى النهاية، متابعة كتابية لكافة الأحداث.