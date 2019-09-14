تابع الآن نتيجة مباراة ريال مدريد وليفانتي |0_0| Real madrid vs levanti لحظة بلحظة

يلتقي بعد قليل ريال مدريد وليفانتي في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، حيث يواجه ريال مدريد ليفانتي في مباراة صعبة على الفريق الملكي الذي يسعى للتتويج بالليجا من جديد، ويحاول زيدان توفير الإمكانيات التكتيكية للاعبين من أجل حصد نقاط المباراة الثالث بعد تأخر موقف الفريق في جدول الليجا الإسبانية، هذا وقد تصدر فريق أتليتكو مدريد جدول الدوري الإسباني حتى الآن مستغلاً ابتعاد ريال مدريد وبرشلونة عن المنافسة.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد و ليفانتي Real madrid في الأسبوع الرابع من الليجا الإسبانية السبت الموافق 14/9/2019 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو، تتابعون كواليس مباريات اليوم من هنا وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس 4 Bein Sports بتعليق خالد الحدي، ويحاول الريال ضمان نقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على الليجا.

بنزيما وجاريث بيل جاهزان لمباراة الريال وليفانتي

أكد الجهاز الطبي للفريق الملكي جاهزية كل من جاريث بيل وكريم بنزيما لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الليجا الإسبانية، ويُعتبر بيل هداف الفريق، الملكي هذا الموسم حتى الآن، كما يعتبر بنزيما أحد أكثر المشاركين في أهداف الريال في الموسم الحالي.

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم

جاءت تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

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الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – رودريغيز.

الهجوم: فينيسيوس – بنزيما – فاسكيز.

نتيجة مباراة الريال وليفانتي لحظة بلحظة

زيدان في بداية جديدة بعد أسبوع الفيفا من أجل استعادة الانتصارات للفريق الملكي والعودة للمنافسة على الليجا بعد المستوى الهذيل الذي قدمه الريال منذ بداية هذا الموسم.