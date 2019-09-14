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دقيقة بدقيقة تابع هنا الآن نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد liverpool vs Neocastle united لحظة...

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مباراة ونيوكاسل يونايتد، ليفربول ضد نيوكاسل liverpool vs neocastle united، يستعد عشاق الكرة في كل مكان لعودة الدوريات الخمس الكبرى بعد انتهاء أسبوع التوقف الدولي، ويأتي الممتاز بمجموعة مباريات من العيار الثقيل حيث يلتقي ليفربول والمحترف في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح مع نيوكاسل يونايتد في مباراة صعبة على أبناء كلوب، ويسعى أبطال أوروبا للفوز من أجل المحافظة على حظوظهم في للفوز بالدوري هذا العام.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد السبت الموافق 14/9/2019 في تمام الساعة 1:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد.

ليفربول liverpool صلاح

استعدادات ليفربول liverpool لمباراة نيوكاسل يونايتد

وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت 2 Bein Sports بتعليق المتألق خليل البلوشي، كما يمكنكم متابعة جميع مباريات اليوم لحظة بلحظة من هنا، ويسعي صلاح لزيادة عدد أهدافه مع الفريق حيث حصل محمد صلاح على لقب هداف البريمرليج لعامين متتاليين.

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محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

حصل النجم الكبير محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر أغسطس متفوقاً بذلك على كل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، كما حصد صلاح جائزة هدف الشهر في ليفربول ليجمع بذلك بين لاعب الشهر وصاحب أفضل هدف في شهر أغسطس وهو أمر قليل الحدوث في البريمرليج.

محمد صلاح mo Salah لاعب الشهر في ليفربول

محمد صلاح نجم الشهر في ليفربول liverpool vs Neocastle united

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل لحظة بلحظة

النجم الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع التألق أمام نيوكاسل في أولى المباريات بعد السبت الممتاز، وتحدٍ جديد يحيط بالريدز في مباراة لن تكون سهلة أمام خصم مثل نيوكاسل.

  • مباراة نارية تنطلق بعد قليل تجمع بين liverpool vs Neocastle في قمة كبيرة في البريمرليج.
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