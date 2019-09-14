شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالأحمر وكانو سبورت بالأسود فى مواجهة مالابو بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى فريق الأهلى الزى التقليدى الخاص به خلال مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السادسة مساء اليوم، حيث يرتدى "القميص الأحمر والشورت الأبيض"، بناءً على ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات فى استاد مالابو الذى تقام عليه المباراة .

حضر الاجتماع ممثلا للنادى الأهلى كل من سمير عدلى مدير العلاقات الخارجية وماهر عبد العزيز المدير الإدارى للفريق والكاميرونى اليم كوناتى أبو بكر مراقب المباراة ومندوب نادى كانو سبورت، بالإضافة للحكم الرابع ممثلا لطاقم التحكيم الذى وصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ولم يستطع المشاركة فى الاجتماع الفنى.

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ويلتقى الأهلى وكانو سبورت فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وخلال الاجتماع اتفق مسئولو الفريقين على ارتداء الأهلى زيه المعتاد وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدى كانو سبورت القميص الأسود والشورت الأسود، بالإضافة إلى تحديد موعد وصول الفريقين إلى الملعب قبل المباراة بـ90 دقيقة، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكام .