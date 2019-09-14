ماذا قال عريس مباراة الإسماعيلى عن هز شباك الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى وجيه عبد الحكيم، لاعب الإسماعيلى، سعادته بتسجيل هدفين وقيادة فريقه لانتصار كبير على أهلى بنى غازى الليبى فى افتتاح مشواره بالبطولة العربية. سجل وجيه عبد الحكيم هدفين من الأربعة التى سجلها الإسماعيلى فى شباك الفريق الليبى، فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الــ32 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وقال وجيه عبد الحكيم،”انتصار مهم فى بداية الموسم سيعطى لنا دفعة فى البطولة العربية والموسم الجديد، الإسماعيلى لديه لاعبون كبار فى الفريق، قادرون على التعويض الفترة المقبلة". وبسؤاله عن مركزه المفضل، قال نجم الدراويش، "مستعد للعب فى أى مركز، وأتطلع دائما لمساندة زملائى بالفريق من أجل تحقيق الانتصارات".

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