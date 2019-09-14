شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نور الشربينى فى زيارة للأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم للاسكواش، صور عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام خلال تواجدها بأهرامات الجيزة بصحبة شقيقها عمر. وتحتل نور الشربينى المركز الثانى فى التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش، واستطاعت البطلة المصرية أن تحصد لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الثالثة فى تاريخها، لتصبح أول مصرية تتوج بالبطولة لثلاث نسخ. كانت نور الشربينى احتفظت 14 شهرا متتاليا بصدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش، قبل أن تتراجع للمركز الثانى خلف المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة، والتى انتزعت الصدارة فى ديسمبر الماضى عقب حصولها على لقب وصيف بطولة هونج كونج الدولية لسيدات الاسكواش.

نور الشربيني

نور وشقيقها عمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد نور الشربينى فى زيارة للأهرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.