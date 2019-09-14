شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، بوجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

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وقال جلال فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادى المصرى، إنه ينتظر موافقة النادى المصرى على رحيله للمنتخب، بجانب تقدمه ببعض الطلبات من أجل تولى المهمة، معلقا:" أنتظر موافقة اتحاد الكرة على طلباتى".

وتابع أن النادى المصرى صاحب فضل كبير عليه ولن يرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة النادى والاطمئنان على موقف المصرى قبل الدورى وكذلك فى الكونفدرالية الافريقية.

يذكر أن النادى المصرى سيواجه غدا ماليندى بطل زنجبار فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفدرالية الأفريقية.