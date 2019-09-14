شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الأهلى لملعب مباراة كانو سبورت فى مالابو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحرك بعثة فريق الأهلى فى الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، من مقر إقامتها فى غينيا الاستوائية إلى ملعب مالابو، الذى يحتضن مباراة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا

وتقام المباراة فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو الذى يبعد عن فندق إقامة البعثة نحو 15 دقيقة.

أما لاعبو الأهلى الذين لم تشملهم قائمة المباراة فمن المقرر أن يؤدوا مرانا خاصا فى الساعة 12 ظهراً على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة