شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة كانو سبورت.. الأهلي زار شباك أندية غينيا الاستوائية 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من مواجهة الأهلى مع كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية اليوم بدورى أبطال أفريقيا، نلقى الضوء فى السطور التالية على تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية غينيا الاستوائية.

الأهلى يلعب مع كانو سبورت فى السادسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة بغينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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مواجهة اليوم هى الأولى للأهلى أمام فريق كانو سبورت فى تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولات الأفريقية، إلا أن زيارة الأهلى إلى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو ليست الأولى، بعدما سبق أن توجه نادى القرن إلى غينيا الاستوائية قبل 13عاما وتحديدا فى نسخة 2006 من دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى التقى مع فريق رينيسيمينتو بطل غينيا الاستوائية بدور الـ16 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بنسخة 2006 وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبى فى غينيا الاستوائية.

وعاد الأهلى لتحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد فى مباراة الإياب التى أقيمت فى القاهرة، سجلها كل من: عماد النحاس ومحمد أبوتريكة وعماد متعب «هدفين».