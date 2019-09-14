كل ماتريد معرفته عن "كانو سبورت" منافس الأهلى بدورى أبطال أفريقيا اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع"، عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ماتش الاهلي امام كانو سبورت

وتنتظر جماهير النادى الأهلى تلك المباراة بشكل خاص، بسبب الظهور الأول لمدرب الأهلى الجديد السويسرى رينيه فايلر، حيث إنها أول مواجهة رسمية يخوضها المدرب الجديد للأهلى.

وتأهل الأهلى لهذا الدور عقب الإطاحة بمنافسه "اطلع بره" بطل الجنوب سودانى بنتيجة ثقيلة، حيث وصل مجموع المباراتين إلى 13 هدفاً مقابل لا شىء. وفى السطور التالية نلقى الضوء على كانو سبورت منافس الأهلى المنتظر بدورى أبطال أفريقيا.

* كانو سبورت حقق لقب الدورى فى غينيا الاستوائية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخه، عدما جمع 42 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه بفارق تسع نقاط.

*كانو سبورت يشارك للمرة الأولى فى دورى الابطال الأفريقى ونجح فى التأهل لهذا الدور بعد الإطاحة بفريق ميكيلى الإثيوبى 3-1 بعد الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد وتعادل فى مباراة الإياب بهدف لكل منهما.

* تأسس كانو سبورت فى مارس 2014 فى مدينة مالابو بغينيا الاستوائية.

*يقع مقر إقامة كانو سبورت فى مدينة "مالابو" بغينيا الاستوائية، وهى من أصغر البلدان فى القارة الأفريقية من حيث المساحة، وتحدها الكاميرون من الشمال والجابون من الشرق والجنوب ومن الغرب الخليج الغيني، كما تعد غينيا الاستوائية البلد الأفريقى الوحيد التى تعد لغتها الرسمية هى الأسبانية.

* كانو سبورت لم يواجه أى فريق مصرى منذ تأسيسه عام 2014.

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* ملعب مالابو الجديد هو الملعب الخاص بفريق كانو سبورت، ويتسع لخمسة عشر ألف متفرج، ويعتبر هو الملعب الرسمى لمنتخب غينيا الاستوائية وذلك لكونه أفضل ملعب فى الدولة ومُجهز بكافة الإمكانيات، سبق لذلك الملعب استضافة مباريات بطولة أمم إفريقيا 2012 وبينهم مباراة تحديد المركز الثالث بين غانا ومالى "قبل تأسيس النادى نفسه".

*من أهم اللاعبين بفريق كانو سبورت بينيامين ندونج صاحب الـ20 عاما، والذى يلعب فى مركز الهجوم وسبق له اللعب لريو آفى البرتغالى وسجل هدف التعادل الذى أهل الفريق لدور الـ32، بالإضافة لـ خوسى سيبى لاعب خط الوسط المهاجم والذى سجل الهدف الثانى فى مباراة الذهاب أمام ميكيلى الإثيوبى ونجح فى إحراز 13 هدفا الموسم الماضى بالدوري.

*فريديريك كانوتيه زار منشآت النادى الغينى ووقع فى الكتاب الذهبى للنادي.

* رئيس النادى هو دون كانديدو نسوى أوكومو.

*أكبر فوز حققه كانو سبورت كان بنتيجة 8 / 1 على فريق لامبر.