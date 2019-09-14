شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أرضية الملعب أكبر أزمة أمام ماليندى.. ونسعى لحسم التأهل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، سعيه لحسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد أمام ماليندى بطل زنجبار، موضحاً أن الفريق فى أعلى درجات تركيزه حالياً من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب تعطى دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتى تقام بعد نحو أسبوعين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة باستاد عمان بزنجبار الذى يستضيف عصر غد الأحد مباراة ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع بين المصرى ومضيفه ماليندى بطل زنجبار.

وأضاف إيهاب جلال أن الجهاز الفنى شاهد مباراتين لفريق ماليندى، استطاع من خلالهما الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، مشيداً بقوة خط وسط فريق ماليندى والذى يُعد أقوى خطوط الفريق.

وأبدى المدير الفنى تخوفه الشديد من تأثير أرضية الملعب السيئة على أداء لاعبيه، قائلا، إن الفريق استطاع التأقلم نوعاً ما مع أرضية الملعب خلال تدريباته اليومين الماضيين على الملعب، إلا أن اعتياد لاعبى ماليندى اللعب على النجيل الصناعى قد يعطى لهم بعض الأفضلية.

وخلال المؤتمر أيضاً أكد عمرو موسى، كابتن فريق المصرى، جاهزيته وباقى زملائه لخوض اللقاء الذى يُعد نقطة الانطلاق فى تلك البطولة التى يدخلها الجميع داخل القلعة الخضراء بدوافع كبيرة، سعياً للوصول إلى أبعد مدى فى تلك البطولة تحقيقاً لطموحات جماهير المصرى العظيمة.

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ايهاب جلال فى المؤتمر الصحفي



ايهاب جلال واحمد مسعود



ايهاب جلال