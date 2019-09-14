شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد الدفاع الجوى، فى الثامنة مساء اليوم، لمتابعة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائرى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية .

مشاركة بيراميدز هى الأولى فى مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلى بطل الدورى، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى .

وتخطى بيراميدز دور الـ 64 بعد فوزه بلقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد نادى إيتوال الكونغولى، قبل الفوز بمباراة الإياب بهدف دون رد، فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، المباراة بالتشكيل التالى:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى ورجب بكار

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، إيريك تراورى، إسلام عيسى، عبدالله السعيد، محمد فتحى.

خط الهجوم: أحمد على.