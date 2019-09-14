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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى دورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية العاشقة للفانلة البيضاء المباراة المنتظرة بين الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على أرض المنافس.الزمالك يلتقى بطل السنغال فى الثامنة مساء
تقام مباراة الزمالك جينيراسيون فوت فى الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وتأهل الأبيض إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الأفريقية، ويسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب لمواصلة انتصاراته لاستعادة الأميرة الأفريقية.
أون سبورت تنقل لقاء الزمالك وجينيراسيون
تنقل قناة أون سبورت لقاء الزمالك وجينيراسيون على الهواء مباشرة، يسبقه إستوديو تحيلى للقاء فى جود نخبة من كوكبة التحليل.
استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الأساسى فى مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، ومن المتوقع أن يدفع بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عواد، وفى خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى، أما فى خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وعبد الله جمعة أو أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم: عمر السعيد.
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