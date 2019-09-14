الأهلي يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

تتحرك بعثة فريق النادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم من مقر إقامتها في غينيا الاستوائية إلى ملعب مالابو الذى يحتضن مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وبطل غينيا الاستوائية في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو الذي يبعد عن فندق إقامة البعثة حوالي 15 دقيقة.

ويؤدي لاعبو الأهلي الذين لم تشملهم قائمة المباراة مرانا خاصا في الساعة 12 ظهرا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

ويخوض الأهلي مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم، بزيه التقليدي "القميص الأحمر والشورت الأبيض" بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم صباح اليوم بقاعة المؤتمرات فى استاد مالابو الذى تقام عليه المباراة.

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فيما يرتدى فريق كانو سبورت القميص الأسود والشورت الأبيض، بالإضافة إلى تحديد موعد وصول الفريقين إلى الملعب قبل المباراة بـ90 دقيقة مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكام.

كما تم الاتفاق على تخصيص المدرج الأيمن للجالية المصرية في غينيا الاستوائية لحضور المباراة وتشجيع الأهلي.

وتغادر بعثة الفريق بالنادي الأهلي غينيا الأستوائية في الحادية عشرة ظهر غدًا الأحد.

ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين ترانزيت، الأولى في الكاميرون لمدة ساعة والثانية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد عن ١٢ ساعة.