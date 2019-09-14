"أون سبورت" تكشف خطة بث مباراة الزمالك.. والغموض يُسيطر على لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
كشفت قناة "اون سبورت" عن خطة بث مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي، لكن الغموض مازال مسيطر على مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
ويلعب الزمالك في الثامنة مساء اليوم السبت خارج ملعبه أمام جينيراسيون في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وتقرر أن يقود سيف زاهر الاستوديو التحليلي للمباراة التي سوف تُبث عبر قناة "اون سبورت"، ويعلق حاتم بطيشة على المباراة.
ويتواجد بالاستوديو التحليلي الذي من المقرر أن ينطلق في الساعة السابعة مساء كلا من أيمن يونس وحازم إمام وعبدالظاهر السقا وعماد متعب.
ولم يتم الكشف بعد، عن خريطة بث مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنفس المرحلة حتى الآن، وسط محاولات لنقل المباراة على الهواء مباشرة.
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