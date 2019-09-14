رمضان صبحي والشحات ومروان محسن يقودون هجوم الأهلي أمام كانو سبورت

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على ملامح التشكيل المتوقع لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ويضم التشكيل المتوقع للأهلي الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمود متولي وأيمن أشرف وأحمد فتحي والتونسي علي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة "وليد سليمان" للوسط وحسين الشحات ورمضان صبحي ومروان محسن للهجوم. محمود متولي وأيمن أشرف وأحمد فتحي والتونسي علي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة "وليد سليمان" للوسط وحسين الشحات ورمضان صبحي ومروان محسن للهجوم.

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