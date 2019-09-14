اليوم .. بيراميدز يسعى لغسل أحزانه في الكأس على حساب بلوزداد بالكونفيدرالية

يلتقي فريق بيراميدز، مع شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الثامنة مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية. الـ32 من بطولة الكونفيدرالية. ويسعى بيراميدز لغسل أحزانه في نهائي كأس مصر بعدما خسر من الزمالك في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة. من الزمالك في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة. وطالب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة تحقيق فوز مطمئن في القاهرة قبل مباراة العودة أمام بطل الجزائر.

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