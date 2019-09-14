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موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة

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يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا، اليوم السبت، على نظيره كانو سبورت الغيني، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت..

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت..

تذاع مباراة الأهلي وكانو سبورت بشكل حصري عبر قناة أون سبورت .

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يسعى الأهلى لتحقيق ضربة بداية قوية فى مشوار مدربه الجديد السويسرى رينيه فايلر الذى تولى المهمة

خلفًا للأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر والذى رحل عن منصبه عقب الخروج من بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأهلى..

 حارس المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع:  ياسر إبراهيم ومحمود متولى ومحمد هانى والتونسى على

خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة .

 خط الهجوم:  وليد أزارو وحسين الشحات ورمضان صبحى.

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