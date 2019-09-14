شاهد.. بث مباشر لمباراة ريـال مدريد وليفانتي بالدوري الإسباني

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة، تقدم بوابة الوفد "بث مباشر" لمباراة ريـال مدريد وليفانتي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ضمنمنافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني"الليجا" .
ومن المقرر أن تذاع مباراة ريـال مدريد وليفانتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة،بتعليق خالد الحدي.
ويدخل الريال المباراة بقيادة زين الدين زيدان، وعينه على الثلاث نقاط من أجل تصحيح المسار، بعد التعادل المخيب أمام فياريال بهدفين لكل منهما، فى المباراة الماضية.
ويسعى زيدان للفوز من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد التعادل فى آخر مباراتين.
شاهد.. مباراة ريـال مدريد وليفانتي..
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