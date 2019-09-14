شاهد.. مبارة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة، تقدم بوابة الوفد "بث مباشر" لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع بينهم على ملعب آنفيلد في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق خليل البلوشي.
يسعى ليفربول الذى يتصدر جدول البريميرليج، برصيد ١٢ نقطة، لمواصلة البداية المميزة، بعد الحصول على العلامة كاملةوالفوز فى جميع المباريات، ويأمل ليفربول فى التعلم من درس الموسم الماضى، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدورى الغائب منذ ٢٩ عامًا، وخسر مباراة وحيدة أمام مانشيستر سيتى، كانت كفيلة، بعدم تتويج بالدورى، وحصد السيتى لقب الدورى.
برصيد ٩٨ نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.
شاهد.. مبارة ليفربول ونيوكاسل يونايتد..
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