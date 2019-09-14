ليفربول يستدرج نيوكاسل في الأنفيلد .. وصدام ناري بين برشلونة وفالنسيا

تنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة للدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، بعد توقف بسبب أسبوع الفيفا حيث يلتقى ليفربول أمام نيوكاسل، فى الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب أنفيلد ويواجه مانشستر يونايتد نظيرة ليستر سيتى على ملعب أولد ترافورد ويلتقى تشيلسى مع ولفرهامبتون خارج الديار كما يلتقى توتنهام على أرضه أمام كريستال بلاس، وشيفيلد يونايتد أمام ساوثهمبتون فى الراعبة عصرا ويواجه مانشستر سيتى نظيره نوريتش سيتى فى السادسة والنصف.

يسعى ليفربول الذى يتصدر جدول البريميرليج، برصيد ١٢ نقطة، لمواصلة البداية المميزة، بعد الحصول على العلامة كاملة والفوز فى جميع المباريات، ويأمل ليفربول فى التعلم من درس الموسم الماضى، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدورى الغائب منذ ٢٩ عامًا، وخسر مباراة وحيدة أمام مانشستر سيتى، كانت كفيلة، بعدم تتويج بالدورى، وحصد السيتى لقب الدورى

برصيد ٩٨ نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.

ومن المتوقع أن يدفع يورجن كلوب المدير الفنى للريدز، بتشكيل مكون من: أدريان فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أرلوند وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندى روبروتسون وفى الوسط هندرسون وفينالدوم وميلنر وفى الهجوم الدولى المصرى ومحمد صلاح روبيرتو فيرمينو وساديو مانى.

وفى الدورى الإسبانى، يلتقى ريال مدريد فريق ليفانتى، فى الواحدة ظهرًا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة الرابعة من الليجا.

ويدخل الريال بقيادة زين الدين زيدان، المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل تصحيح المسار، بعد التعادل المخيب أمام فياريال بهدفين لكل منهما، فى المباراة الماضية.

ويسعى زيدان للفوز من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد التعادل فى آخر مباراتين.

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فى نفس الجولة تقام مواجهة نارية بين برشلونة وفالنسيا، فى التاسعة، على ملعب كامب نو.

و يدخل البارسا المباراة وقد يغيب عنها أسطورة الفريق، ليونيل ميسى، بسبب عدم جاهزيته بشكل نهائى، ليقود إنطوان جريزمان خط الهجوم وحيدًا، حيث يعانى سواريز من الإصابة ونفس الأمر لعثمان ديمبلى، لتظل معاناة برشلونة من نقص فى الخط الهجومى للفريق.

كما يلتقى أتلتيكو مدريد المتصدر حاليًا برصيد ٩ نقاط، ريال سوسيداد فى السادسة والنصف، وفياريال أمام ليجانيس.

وفى الدورى الإيطالى، يلتقى يوفنتوس بطل الكالتشيو، أمام فيورنتينا فى الثالثة عصرًا، ضمن الجولة الثالثة ومن المحتمل أن يظهر ماوريسيو سارى مدرب اليوفى للمرة الأولى على مقاعد البدلاء، بعد مرضه بالتهاب رئوى، استدعى بقاءه فى المستشفى لمدة أيام، وتخلفه عن حضور مباريات الفريق فى الدورى، ويسعى يوفنتوس للدفاع عن لقبه للعام التاسع على التوالى.

كما يلتقى نابولى أمام سامبدوريا، ويواجه إنتر ميلان بثوبه الجديد مع أنطونيو كونتى، أمام أودينيزى.

وفى الدورى الألمانى، يواجه بايرن ميونيخ فريق لايبزج، فى السادسة والنصف، ضمن الجولة الرابعة من البوندسليجا، كما يلتقى بروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزين.