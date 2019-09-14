الأهلي يخشي مفاجآت كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الأهلى ضيفًا ثقيلًا على نظيره كانو سبورت أكاديمى بطل غينيا الاستوائية فى السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة الخامسة مساءً بتوقيت غينيا الاستوائية فى جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى أحد ملاعب العاصمة مالابو.

يسعى الأهلى لتحقيق ضربة بداية قوية فى مشوار مدربه الجديد السويسرى رينيه فايلر الذى تولى المهمة خلفًا للأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر والذى رحل عن منصبه عقب الخروج من بطولة كأس مصر.

وبدأ الأهلى مشواره فى دورى أبطال أفريقيا بعد عبور عقبة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بعد الفوز فى لقاءى الذهاب والإياب اللذين أقيما فى ملعب برج العرب بالإسكندرية وفاز الفريق فى مباراة الذهاب بقيادة مدربه الأسبق لاسارتى برباعية دون رد ثم اكتسح بفوز ساحق فى مباراة الإياب بقيادة المدرب المؤقت محمد يوسف.

واستعد الأهلى لخوض المباراة بعد

أن قاد السويسرى فايلر التدريبات ومعه الجهاز الجديد الذى يضم المدرب العام ديفيد سيزا والمدرب المساعد سامى قمصان وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى والمعد البدنى توماس بينكيلى مع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

وركز فايلر خلال التدريبات الماضية قبل السفر إلى غينيا الاستوائية على علاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة التى عانى منها الفريق، ورفض فايلر خوض مباريات ودية مكتفيًا بتقسيمة داخلية بين الأساسيين والبدلاء تخوفًا من شبح الإصابات كما أن الفريق تحرك مبكرًا إلى غينيا الاستوائية ووصل قبل اللقاء بحوالى 72 ساعة.

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وأشاد مسئولو الأهلى بتعاون السفارة المصرية فى غينيا الاستوائية كما عكف فايلر على متابعة بعض نقاط القوة والضعف فى مباريات بطل غينيا والذى تخطى عقبة ميكيلى الإثيوبى بالفوز فى

ملعبه بنتيجة 2-1 والتعادل فى إثيوبيا بهدف لكل منهما.

وتركزت ملاحظات الجهاز الفنى على العوامل الجوية مع هطول الأمطار باستمرار بجانب ارتفاع درجات الرطوبة والتحفظ على سوء أرضية ملعب «بابلو بوياس» بالعاصمة مالابو الذى يستضيف المباراة وهو على اسم حارس مرمى ومدرب سابق لمنتخب غينيا الاستوائية ويتسع لحضور 16 ألف مشجع وتم تأسيسه عام 1963.

ومن المرجح أن تشهد تشكيلة الأهلى تعديلات طفيفة بعودة ياسر إبراهيم لقيادة الدفاع نظرًا لإصابة رامى ربيعة كما أن المغربى وليد أزارو يبدو الأقرب لقيادة الهجوم، ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأهلى حارس المرمى محمد الشناوى الذى تأكدت جاهزيته وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم ومحمود متولى ومحمد هانى والتونسى على معلول فى خط الدفاع وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة للوسط والمغربى وليد أزارو وحسين الشحات ورمضان صبحى فى خط الهجوم.

فى المقابل، يعد فريق كانو سبورت أكاديمى أحد الأندية الواعدة فى القارة السمراء وتأسس قبل 5 أعوام فقط ويرأسه رجل الأعمال كانديدو ناسيو ويضم أحد أبرز اللاعبين الواعدين فى القارة السمراء لويس ميجيل نلافو الذى يبلغ 16 عامًا فقط.