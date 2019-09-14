الزمالك «المنتشي» يتحدى جينرسون فوت السنغالي في عقر داره

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي في الثامنة مساء اليوم - السبت - بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب «ديني بيرام نداو» والذي يبعد عن العاصمة السنغالية داكار بـ ٧٠ كيلو مترا.

ويسعى الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو إلى التكشير عن أنيابه لباقي الفرق الأفريقية بعد أن اكتسب لاعبوه الكثير من الثقة بعد الفوز مؤخرا ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز ويدخل اللاعبون المباراة وسط حالة من الجدية والحماس الشديد على أمل تقديم أداء قوى يتوج بفوز يريح الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة يوم ٢٨ سبتمبر الجاري ويكون دافعا معنويا كبيرا قبل لقاء السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

ويراهن ميتشو على القوام الأساسي للفريق، لذا فإن تركيزه طوال الفترة الماضية كان علي تدريب اللاعبين علي الخطة التى سيلعب بها وتمثلت في كيفية اختراق دفاع المنافس والوصول

إلى مرماه ومحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى تكون المهمة سهلة في لقاء الإياب وتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى جميع الفرق المشاركة بالبطولة.

ويغيب عن لقاء الليلة محمود عبدالرازق شيكابالا الذي تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نهائي كأس مصر واضطر الجهاز الفني إلى تأهيله في القاهرة حتى يكون جاهزا لمباراتي كأس السوبر المصري والإفريقي أمام الأهلي والترجي التونسي على الترتيب.

ويتوقع أن يلعب ميتشو اللقاء بخطة متوازنة تعتمد على السيطرة بشكل كبير على منتصف الملعب مع استغلال الهجمات من الخلف إلى الأمام عن طريق الأجناب اعتمادا على سرعات حمدي النقاز وأشرف بن شرقي فى اليمين وعبدالله جمعة فى الجهة اليسرى واختراقات ساسي وأوباما من العمق وسيحافظ ميتشو على القوام

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الأساسي للفريق مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة، حيث إنه سيدفع بمحمد عواد لحراسة المرمى وأمامه محمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز على أن تتم المفاضلة بين الثنائي محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ناحية الشمال وسيلعب في وسط الملعب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي على أن يقود الهجوم عمر السعيد أو مصطفى محمد وخلفه الثلاثي يوسف أوباما وأشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو.

على الجانب الآخر يسعى الفريق السنغالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتحقيق المفاجأة بالفوز على الفارس الأبيض حتى تكون المهمة سهلة في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة.

وهذه المشاركة هي الثانية لبطل السنغال بعدما شارك عام 2018 وودع البطولة من دور الـ32.. لذا فإنه سيحاول كسر عقدة هذا الدور وانتزاع بطاقة العبور لمرحلة المجموعات لكن عامل الخبرة وفارق الإمكانيات يصب في مصلحة الأبيض.

ويعتمد الفريق السنغالي كثيرا على الثنائي الهجومي الشيخ سابالي وأمادو ديا ندايي، بالإضافة إلى ثنائي الدفاع أمدي لمين كونتي وخادم دياو.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة مباراة اليوم لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده ويعاون دحان بيده كل من حمدين ديبا والشيخ مامادو ومعهما لمغيفري بوشعيب حكما رابعا .