الأوليمبي يدعم صفوفه بضم لاعب الزمالك السابق

أنهي مجلس إدارة النادى الأوليمبي برئاسة المهندس طارق السيد إجراءات التعاقد مع محمد خالد “شيكا” لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعداداً لدورى القسم الثاني. الفريق استعداداً لدورى القسم الثاني. ونجح شيكا في فسخ تعاقده مع بتروجيت بعد انتهاء إعارته لأحد الأندية السعودية وذلك مقابل التنازل عن مستحقاته لدى النادى البترولي. مقابل التنازل عن مستحقاته لدى النادى البترولي. ويعد شيكا من ناشئي الزمالك وشارك لبعض الوقت مع الفريق الأول قبل أن تتم إعارته لنادى الاتحاد السكندرى ثم شارك مع الشرقية في الدورى الممتاز ثم انتقل لبتروجيت.

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