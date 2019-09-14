موراتا يغيب عن أتلتيكو مدريد أمام اليوفنتوس

يواجه دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، خطر غياب نجم الفريق عن المباراة المرتقبة أمام يوفنتوس، بمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن ألفارو

وأضاف أن فريق يوفنتوس سيحصل على دفعة حقيقية حال تأكد غياب موراتا، لاسيما وأن أتلتيكو مدريد سيفقد عنصرًا مهمًا.

وتابع أن موراتا من المقرر أن يغيب عن مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسييداد، ويبدو أنه لا يزال غير لائق للمشاركة في المباراة التي ستقام بعد أيام قليلة. أن ألفارو موراتا مهاجم الروخيبلانكوس، من المحتمل أن يغيب عن الصدام بين الفريقين، لعدم تعافيه من الإصابة.وأضاف أن فريق يوفنتوس سيحصل على دفعة حقيقية حال تأكد غياب موراتا، لاسيما وأن أتلتيكو مدريد سيفقد عنصرًا مهمًا.وتابع أن موراتا من المقرر أن يغيب عن مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسييداد، ويبدو أنه لا يزال غير لائق للمشاركة في المباراة التي ستقام بعد أيام قليلة.

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