رياضة | بعد رفض ميسي.. بيكهام يفاوض جناح ريال مدريد للعب لإنتر ميامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رفض ميسي.. بيكهام يفاوض جناح ريال مدريد للعب لإنتر ميامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الدولي الإنجليزي السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي الحالي، ديفيد بيكهام، قد حاول بالفعل ضم ليونيل ميسي إلى فريقه الجديد، ولكن نجم برشلونة قد رفض الحديث حول هذا العرض، وأكد أنه يرغب في الإستمرار في صفوف برشلونة لأطول فترة ممكنة.

شبكة "El Confidencial" الإسبانية أكدت أن ديفيد بيكهام لم ولن يتوقف عند هذا الحد، حيث سيحاول لاعب ريال مدريد السابق الآن، لستغلال علاقاته داخل النادي الملكي، من أجل إقناع الأخير بالتنازل عن خدمات الدولي الويلزي جاريث بيل لمصلحة إنتر ميامي في الصيف المقبل.

جاريث بيل مطلوب مع بيكهام

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وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جاريث بيل يرحب بالفكرة كثيرًا، خاصة في ظل الأجواء الغير إيجابية التي يعيش فيها داخل ريال مدريد في الفترة الأخيرة، حيث يرى المدرب زين الدين زيدان، أن جاريث بيل لم يعد مفيد لنادي ريال مدريد وعليه أن يفكر في الرحيل لنادي آخر، وكان زيدان قد أعلن عن ذلك بصورة رسمية أمام الإعلام في الصيف الماضي، ولكن جاريث بيل لم يرحل وأستمر مع الفريق، ربما لعدم وجود عروض مناسبة.

ولكن مع وصول عرض من قبل ديفيد بيكهام وناديه الجديد، إنتر ميامي، فربما يتغير رأي جاريث بيل وينتقل لخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي في صيف عام 2020.

يذكر أن نادي إنتر ميامي غير مسجل حتى الآن في الدوري الأمريكي، بل سوف ينضم النادي بشكل رسمي إلى رابطة الدوري في الولايات المتحدة الأمريكية مع صيف العام المقبل، وكان أكثر من لاعب قد إرتبط إسمه بالإنتقال إلى صفوف هذا النادي الناشيء، في الصيف المقبل، لعل أبرزهم نجم برشلونة ومنتخب التانجو ليونيل ميسي، وزميله في برشلونة الأوروجوياني لويس سورايز، وكذلك لاعب السيلسيتي، ونجم باريس سان جيرمان، إديسون كافون.