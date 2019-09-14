رياضة | نجم يوفنتوس يرفض الدوري القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يرفض الدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف الإيطالية صباح اليوم السبت عن أن ناد قطري من أندية القمة هناك قد تقدم بعرض رسمي لضم أحد نجوم يوفنتوس، وذلك قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى إتفاق نهائي بشأن الصفقة بسبب بعض التفاصيل الصغيرة

شبكة "كالتشيو ميركاتو" الشهيرة، قالت إن يوفنتوس، كان قد تلقى عرض مغر من قبل نادي الغراقة القطري، من أجل الحصول على خدمات الدولي الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، ولكن اللاعب قد رفض هذا العرض، وفضل البقاء في يوفنتوس في الوقت الحالي، والإنتظار حتى ميركاتو الشتاء المقبل.

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن الميركاتو في دولة قطر ينتهي يوم 30 سبتمبر الجاري، وهو ما جعل النادي القطري يحاول إقناع ماريو ماندزوكيتش بالموافقة على عرض آخر يجعله واحد من بين أغلى اللاعبين في تاريخ البطولة القطرية، ولكن اللاعب الكرواتي، يبدو بأنه مصمم على استكمال مشواره في أوروبا.

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ماندزوكيتش يرفض قطر

وكان ماندزوكيتش، قد ارتبط بالرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس في الصيف الماضي، وكان اللاعب قريب للرحيل من التوقيع لصالح مانشستر يونايتد الذي رغب وبشدة في الفوز بخدمات الكرواتي، ولكن الصفقة قد تعطلت في اللحظات الأخيرة، وكذلك تلقى مهاجم بايرن ميونخ السابق عروض من أندية أخرى مثل باريس سان جيرمان وويست هام.

وبحسب ما أشارت إليه الصحف الإيطالية فإن اللاعب غاضب للغاية وينتظر فقط ميركاتو يناير من أجل الرحيل عن صفوف النادي، خاصة بعدما تم استبعاده من قائمة السيدة العجوز في دوري أبطال أوروبا، وكذلك لم يشارك ماريو ماندزوكيتش في أي مباراة في بطولة الدوري الإيطالي تحت قيادة ماوريسو ساري حتى هذه اللحظة.