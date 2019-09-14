رياضة | مفاجآت متوقعة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت متوقعة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل برشلونة مباراة اليوم أمام فالنسيا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو يعرف جيدًا أنه لا بديل عن الفوز وعن تحقيق الانتصار خاصة بعد البداية السيئة للغاية بالنسبة للفريق الكتالوني في هذا الموسم.

جمع فريق إرنستو فالفيردي 4 نقاط فقط من أصل 9 نقاط ممكنة بعد مرور 3 جولات، حيث فشل برشلونة في تحقيق الفوز سوى في مباراة وحيدة، وتعرض للخسارة في مباراة وتعادل في مباراة أخرى. بعض الصحف المقربة من برشلونة، وعلى رأسها صحيفة سبورت الكتالونية توقعت تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي في مباراة اليوم، وقالت إن فالفيردي سوف يدفع بالعائد من الإصابة لويس سواريز في خط هجوم الفريق، وذلك لرغبته في حسم المباراة مبكرًا. في ظل غياب ليونيل ميسي، لم يجد بعد إرنستو فالفيردي التوليفية المناسبة لبرشلونة، وفشل الممدرب الإسباني، في أن يثبت للجميع بأن برشلونة ليس فريق النجم الواحد، وبأنه قادر على الفوز في غياب أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيرشتيجن خط الدفاع، بيكيه، جوردي ألبا، لينجيه، سيميدو خط الوسط: بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو، دي يونج خط الهجوم: بيريز، أنطوان جريزمان، لويس سواريز يذكر أن المدير الفني لنادي برشلونة، إرنستو فالفيردي، قد أعلن أنه لا إمكانية لتواجد ليونيل ميسي حتى على دكة البدلاء في مباراة فالنسيا اليوم في الجولة الخامسة من الليجا، وربما لن تكون تلك هي أخر المباريات التي يغيب عنها "البرغوث"، حيث من الممكن بأن لا يتواجد ليونيل ميسي في تشكيلة الفريق الذي سيلعب منتصف هذا الأسبوع أولى مبارياته في المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند. Advertisements وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة كان قد حقق فوزًا وحيدًا في آخر 7 مباريات غاب عنها ليونيل ميسي، وكان هذا الفوز أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.