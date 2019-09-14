رياضة | برشلونة يخطط لضربة مدوية

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تزايدت الأزمات داخل مجلس إدارة نادي برشلونة حول عودة نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تعثر المفاوضات خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي لتتجه الأنظار إلى المهاجم الشاب لحديقة الأمراء، كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية أن هناك حوارا دائرا بشدة داخل أسوار برشلونة حول صرفت النظر عن فكرة ضم نيمار الذي يرغب في العودة إلى ملعب كامب نو.

وأضافت أن برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي.

وكشفت الصحيفة عن أن برشلونة يرى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابًا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.

ولم تخف الصحيفة مشقة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه خاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين منذ سداسية الفريق الكتالوني في ثمن نهائي موسم 2016-2017 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.

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إنهاء تجميد نيمار

فيما قرر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إنهاء تجميد مشاركة نيمار نجم الفريق في المباريات تمهيدًا لمشاركته ضد ستراسبورج اليوم السبت في بطولة الدوري الفرنسي.

وقال توخيل: "بالتأكيد كل شيء بات واضحا.. الفريق يضم حاليا مواهب عديدة وتعززت صفوفنا بتواجد نيمار فلا يوجد ما يشغل بالنا أو تفكير نيمار.. حان الوقت أن يركز مع سان جيرمان فقط".

وأضاف توخيل: "يغيب عنا مبابي وكافاني للإصابة، لذلك نحن بحاجة لنيمار.. تحدثت معه أكثر من مرة خلال الساعات الأخيرة، لتحفيزه على تقديم أداء قوي ونسيان ما حدث في سوق الانتقالات بشأن تعثر انتقاله إلى برشلونة وأثق أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة باريس سان جيرمان".