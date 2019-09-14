رياضة | كيف تشاهد مباراة الأهلي وكانو سبورت في حالة عدم إذاعتها؟

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ويسعى النادي الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية خاصةً أن المباراة على ملعب كانو سبورت "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية لذلك ليس من الجيد الخروج بنتيجة سلبية، ويخوض فريق الأهلي المباراة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي جاء خلفاً للمدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي حيثُ تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز.
كيف تشاهد مباراة الأهلي وكانو سبورت في حالة عدم إذاعتها؟
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تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة أمام كانو سبورت:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، صالح جمعة
خط الهجوم: مروان محسن
موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت:
تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، وتقام على ملعب خصم الأحمر وهو "مالابور".
مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية:
وكان الأهلي قد تأهل لهذه المباراة بعدما تغلب على نظيره فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 بمجموع اللقائين حيث فاز ذهابا برباعية نظيفة، قبل أن ينتصر في مباراة العودة بتسعة أهداف دون رد، ويسعى الأهلي لتجاوز عقبة بطل غينيا الإستوائية للتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمني جماهير الأهلي النفس بتحقيق الفوز والتقدم في البطولة خاصة في ظل غياب الفريق عن التتويج بالأميرة السمراء منذ 6 سنوات تحديدا منذ نسخة 2013 والفوز على أورلاندو بايراتس بطل جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة على ملعب المقاولون العرب.