رياضة | كيف تشاهد مباراة الأهلي وكانو سبورت في حالة عدم إذاعتها؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تشاهد مباراة الأهلي وكانو سبورت في حالة عدم إذاعتها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق النادي الأهلي، على موعد مع مواجهة جديدة للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عندما يحل ضيفا اليوم على نظيره كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ويجتمع الفريقين في السادسة مساء اليوم السبت والموافق 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية خاصةً أن المباراة على ملعب كانو سبورت "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية لذلك ليس من الجيد الخروج بنتيجة سلبية، ويخوض فريق الأهلي المباراة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي جاء خلفاً للمدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي حيثُ تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وكانو سبورت في حالة عدم إذاعتها؟

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