رياضة | الأزمات تتوالى على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمات تتوالى على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراكمت الأزمات على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني قبل مباراة ليفانتي اليوم على ملعب سانتياجو برنابيوفي الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن مباراة اليوم في غاية الأهمية لريال مدريد لأنها تأتي في وقت يتراجع فيه مستوى الميرنجي.

وأصبح لدى الجمهور الكثير من الشكوك حول قدرة زيدان واللاعبين على تحقيق إنجازات في الموسم الحالي، بسبب البداية المهتزة في الليجا.

وأوضحت أن الإصابات جاءت لتعقد مهمة زيدان لا سيما على مستوى وسط الملعب حيث إن المدرب الفرنسي بات لديه كاسيميرو وتوني كروس فقط للاعتماد عليهما عقب إصابة لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي واحتمال غيابهما أيضًا عن موقعة سان جيرمان، بدوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل.

ولن تكون في قائمة زيدان أسماء مثل إيسكو وماركو أسينسيو وبيل، حيث يغيبون اليوم للإصابة والإيقاف، بالإضافة إلى أن الثلاثي البرازيلي (كاسيميرو وميليتاو وفينيسيوس) لم يتدرب مع الفريق سوى مرة واحدة عقب العودة من معسكر راقصي السامبا.

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وفي ظل تراكم الأخبار السيئة في مدريد، تتعلق آمال الميرنجي بإيدين هازارد، ولكن الأخير عائد من الإصابة، ولم يتبين حتى الآن مدى قدرته على المشاركة أساسيًا.

انقلاب في ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني غير موقفه تجاه لاعب الفريق الكولومبى خاميس رودريجيز رغم أنه كان قد طالب برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن زين الدين زيدان لا يحب رودريجيز لكنه رأى أن ريال مدريد بحاجة شديدة إلى مجهوداته خاصة في ظل التزام اللاعب في التدريبات وتألقه خلال الدقائق التي شارك فيها أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى زيدان لم يكن يطيق أن يرى رودريجيز في ريال مدريد لكن موقفه تغير مع نهاية شهر يوليو بعدما فرض اللاعب نفسه بقوة من خلال مجهوده.