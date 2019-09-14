اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار تابع البث المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان ضد فريق ليفانتي، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني YALA SHOOOT PLUS.

يلا لايف تابع المباراة كاملة وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق ليفانتي يوم السبت 14 سبتمبر في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، YALA KOORA بينما ستقام في الساعة الثانية عصراً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية KOORA LIVE.

كورة لايف وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإسباني عبر قنواتها، حيث سوف تذاع مباراة فريق ريال مدريد وفريق ليفانتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 KOORA ONLINE.

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يلا شوت بلس واستقر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها مباراته أمام فريق ليفانتي بالليجا YALA KOORA.

وجاءت التشكيلة كالتالي :-

تيبو كورتوا - داني كارفخال - سيرجو راموس - رفائيل فاران - مارسيلو - توني كروس - كاسيميرو - خاميس رودريجز - لوكاس فاسكيز - جاريث بيل - كريم بنزيما.