اونلاين | رابط BEIN HD 3: بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي Yalla ShooT| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE| جوول بنزيما(H

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط BEIN HD 3: بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي Yalla ShooT| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE| جوول بنزيما(H والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار متابعى الكرة العالمية اليوم السبت 14 سبتمبر لملعب سانتياجو بيرنابيو لمشاهدة مباراة قوية بين ريال مدريد صاحب الأرض والجماهير ضد ناذى ليفانتى، فى إنطلاقة الجولة الرابعه من بطولة الدورى الإسباتى، ويسعى ريال مدريد للظهور بشكل جيد على عكس المباريات السابقة والذى ظهر بها الريال مهزوزاً ليطمئن جماهيره قبل المشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star، ويتمنى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بعمل مباراة قوية من جاتب لاعبيه والعودة من الإنتصارات لكسب الثقة والتقدم فى الترتيب بالدورى من أجل الإستعداد جيداً لمباراة الفريق الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي فى أولى مباريات دورى أبطال أوروبا 2019، ويقدم الخليج 365 الرياضي Yalla Goal مشاهدة لمباراة ريال مدريد وليفانتى بالدورى الإسبانى Koora Online.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتى والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد وليفانتى فى لقام سيقام فى تمام الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت مصر والثانية ونصف ظهراً بتوقيت السعودية والثالثة ونصف عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عشر ونصف ظهراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء حصرياً عبر قناة بي أن سبورت beIN Sport HD، ويقدم أيضاً الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتى بالليجا الإسبانية دون إنقطاع Koora Live.

التشكيل المتوقع لريال مدريد وليفانتى

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد الإسبانى كالأتى :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : مارسيلو، راموس، فارات، أودروزيولا

خط الوسط : مودريتش، كروس، كاسيميرو

Advertisements

خط الهجوم : خاميس رودريجيز، بنزيمة، كارلوس باكا

بينما التشكيل المتوقع لفريق ليفانتى كالأتى :

حراسة المرمى :أيتور فيرنانديز أباريسكتا

خط الدفاع :كارلوس كليرك، سيرخيو ريدوندو، روبن فيزو، خورخي مورينو

خط الوسط : خوسيه موراليس، خوسيه كامبانيا، نيكولا فوكيفيتش، روبن روتشينا

خط الهجوم : بورخا مايورال، روجر مارتي

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتى بالدورى الإسبانى

يقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal لمشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم السبت أمام ليفانتى بالجولة الرابعة لبطولة الدورى الإسبانى، فى مبارتة قد تشهد المشاركة الأولى للنجم البلجيكى إيدين هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق والمنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية والذى لم يشارك ببطولة الدورى أو فى اى مباراة رسمية لمدريد بسبب الإصابة، Yalla Shoot.

ويسعى ريال مدريد للعودة للإنتصارات بعد التعادل فى الجولة السابقة أمام فياريال بهدفين لهدفين بينما كان الفريق فى الجولة الثانية متعادل أمام بلد الوليد بهدف لكل فريق بينما كان فاز الريال فى المباراة الأولى على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 3_1، ويملك المرينجى 5 نقاط فى المركز الخامس بينما يحتل ليفانتى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.