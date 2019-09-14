اونلاين | ستريم ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم السبت 14-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة القوية التي ستجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره فريق ليفانتي، ظهر اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد وليفانتي، فى تمام الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الثالثة عصرصا بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

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وسوف تنقل أحداث هذه المباراة القوية من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية، وذلك عبر قناتها beIN Sports HD3 ، كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي بجودة عالية.

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وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي ضمن الجولة الرابعة من الليجا والتي ستقام بينهما غدًا السبت على ملعب سنتياجو برنابيو.

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واشتملت قائمة الأبيض الملكي على 19 لاعبًا وتواجد فيها البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي ألفونسو أريولا حارس مرمى الفريق الملكي المنتقل حديثًا من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.

وقد شهدت قائمة الريال غياب ماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل للإيقاف، والثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز بقرار فني.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونسو أريولا، ألتوب.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، خاميس رودريجيز.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.