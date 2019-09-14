الامارات | بالفيديو.. مؤمن زكريا: والدتي خضعت لعملية بسببي ولم يسأل عني لاعبي الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مؤمن زكريا: والدتي خضعت لعملية بسببي ولم يسأل عني لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل لاعب فريق الأهلي المصري مؤمن زكريا، ضيفا على برنامج “اللعيب” عبر قناة ام بي سي مصر، بعد غياب أكثر من 6 أشهر عن الأضواء، وكشف مؤمن زكريا عدد من الحقائق لجماهير الفريق بشان أسباب غيابه وموعد عودته للملاعب، وقال مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابته “نفسية”، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات، مضيفا أنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، ومرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

ووجه مؤمن زكريا، رسائل حققت ردود أفعال قوية فى الشارع الكروى المصرى، حيث تحدث مؤمن زكريا عن سبب إصابته مؤمن تحدث عن عدة أمور مهمة، وفى مقدمتها التأكيد على أن إصابته نفسية بنسبة كبيرة، وقال أن السبب يعود في ذلك إلى أنه كان وحيداً ولم يسأل عنه أحد، ولم يتم قيد من زكريا فى قائمة الأهلى الحالية بسبب إصابته العضلة التى تحتاج سفره إلى ألمانيا للعلاج، مُشيراً إلى أنه لا يتدرب منذ 6 أشهر وهى فترة كبيرة مرّت عليه بكثير من الضغط.

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وأكد مؤمن زكريا أنه لا يُفكر فى الاعتزال بسب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، قائلا، “ماذا يعنى أن أعتزل، لدى إصرار كبيرة على العودة إلى الملاعب، سأعود للأهلي كأنها المرة الأولى التى أتعاقد فيها مع النادى”.

وأشار مؤمن زكريا إلى أن إصابته فى الركبة لكنه لا يعلم تفاصيل هذه الإصابة لأن الأشعة لم تُظهرها، وهو ما أصابه بالحيرة وجعله يقرر السفر إلى ألمانيا خلال الشهر الجارى لمعرفة السر وراء هذه الآلام، وأبدى مؤمن زكريا حزنه لعدم سؤال كثير من لاعبى الأهلي عليه خلال “محنة” الإصابة الحالية، موضحاً أن 4 لاعبين يتحدثون معه بشكل دائم وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأحمد فتحي، وعمرو السولية. مؤمن زكريا يحق له التوقيع لأى نادٍ وأكد مؤمن زكريا أنه وقع للأهلي 3 سنوات لكنه غير مُقيّد حاليا فى الفريق وبالتالى فهو حر فى الانتقال لأى نادٍ دون الرجوع للأهلي، لكنه لن يفعل ذلك، رغم أنه تلقى العديد من العروض. وأضاف مؤمن زكريا، تعرضت للعديد من الأحداث الصعبة التى “كسرتنى”، على حد قوله،