شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يغري «إريكسن» بالمال.. واللاعب ينتظر ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى دانيال ليفي، رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، لإقناع لاعب وسط ميدان الفريق كريستيان إريكسن بالبقاء مع السبيرز بعرض تجديد لعقده يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني في 5 سنوات.

وحسب صحيفة «ذا صن»، البريطانية، فإن توتنهام سيعرض على لاعبه التجديد مع رفع راتبه إلى 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بالإضافة إلى المكافآت، ليشارك زميله هاري كين صدارة الأعلى أجرًا في النادي.

Advertisements

وينتهي عقد «أريكسن» مع السبيرز الصيف القادم، ما يعني إمكانية توقيعه على عقد مبدئي مع أي ناد خلال شهر يناير.

وكان اللاعب قد رفض سابقًا تجديد عقده مع النادي مقابل راتب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فيما ارتبط بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد للانضمام لأحد نادييها ريـال مدريد أو أتليتكو مدريد.

في المقابل، أكدت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أن اللاعب الدنماركي لا يزال ينتظر مكالمة من ريـال مدريد، ويأمل أن يعيد النادي الإسباني اهتمامه بخدماته، لذا يستمر في رفض تجديد عقده مع توتنهام، بينما يتواصل وكلاؤه ومحاموه مع المسؤولين في سانتياجو برنابيو، الذين اختاروا أن ينتظروا، ربما حتى نهاية عقد اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن في إنجلترا، وخاصة داخل جدران توتنهام، هناك اقتناع بأن «إريكسن» سيرتدي قريبًا القميص الأبيض للميرنجي.