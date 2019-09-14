شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل، اليوم، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، فيما ستتم إذاعتها عبر قناة «بي إن سبورتس 2».

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي حتى الآن بعد فوزه بمبارياته الـ4 الماضية وتحقيقه 12 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل حاليًا المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.