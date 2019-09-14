شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل صفقة نيمار.. برشلونة ينافس ريـال مدريد على «مبابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس نادي برشلونة الإسباني القيام بصفقة مدوية بالتعاقد مع النجم الفرنسي لباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عقب فشل صفقة إعادة نيمار إلى الكامب نو هذا الصيف.

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وكان النادي الكتلوني يأمل في إعادة نيمار إلى الفريق، إلا أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان باءت بالفشل.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، سيحول البلوجرانا الآن اهتمامه إلى «مبابي»، صاحب الـ 20 عامًا، والذي يحظى بإعجاب الكثيرين في مجلس إدارة برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يضع ضغطًا على إدارة برشلونة حاليًا للتعاقد مع النجم الصاعد في سماء الكرة العالمية، إلا أنها لفتت إلى أن الصفقة، وإن كانت مفهومة على المستوى الكروي، إلا أن إتمامها سيكون صعبًا للغاية، إذ يحظى اللاعب باهتمام الغريم ريـال مدريد منذ فترة، وتشير التقارير إلى تحضير النادي الملكي لإتمام التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.